Мебельная фабрика «Алвест» повысит выработку благодаря федпроекту

Один из крупнейших в России производителей мебели «Алвест» подвел итоги первых трех месяцев участия в федеральном проекте «Производительность труда». На предприятии состоялось закрытие этапа диагностики.

Один из крупнейших в России производителей мебели «Алвест» подвел итоги первых трех месяцев участия в федеральном проекте «Производительность труда». На предприятии состоялось закрытие этапа диагностики.

«Алвест» присоединился к проекту в марте 2025 года. С помощью методик бережливого производства эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса выявили основные виды производственных потерь: долгий поиск материалов, переделка и доработка брака, неоптимальная организация запасов и логистики. Совместно с экспертами РЦК сотрудники компании предложили более 150 решений по устранению выявленных потерь. В частности, на эталонном участке внедряются инструменты бережливого производства: стандартизированная работа, система 5С, производственный анализ и автономное обслуживание. Также планируется сокращение пересечений потоков, зонирование и визуализация, утверждение лимитов используемых материалов.

В результате без привлечения дополнительных ресурсов «Алвест» планирует снизить время протекания рабочих процессов на 16%, а незавершенное производство ― на 14%. Общая выработка предприятия вырастет на 57%. Впереди у команды «Алвеста» ― реализация намеченных планов.