Массовый сбой произошел в работе сайта и приложения «Почты России»

Наибольшее количество жалоб от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Тверской областей. Пользователи сообщают, что сайт не загружается ни в мобильной, ни в десктопной версии.