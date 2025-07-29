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ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области
Во вторник, 29 июля, сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязанской области рейды, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами. Такие мероприятия проводятся в целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявления и пресечения фактов нарушений законодательства, регулирующего данный вид деятельности.

ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области. Соответствующая информация размещена в соцсетях регионального ведомства.

Во вторник, 29 июля, сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязанской области рейды, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами.

Такие мероприятия проводятся в целях устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявления и пресечения фактов нарушений законодательства, регулирующего данный вид деятельности.