ЕС приостановил всю финансовую помощь Украине

Выделение денег «поставлено на паузу» до урегулирования ситуации с антикоррупционными ведомствами. Речь идет прежде всего о помощи в рамках программы экстренного кредитования за счет замороженных российских активов в размере 17,2 млрд евро до конца года и 12,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.