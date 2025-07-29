ЕС приостановил всю финансовую помощь Украине
Выделение денег «поставлено на паузу» до урегулирования ситуации с антикоррупционными ведомствами. Речь идет прежде всего о помощи в рамках программы экстренного кредитования за счет замороженных российских активов в размере 17,2 млрд евро до конца года и 12,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.
ЕС приостановил всю финансовую помощь Украине. Об этом сообщило издание «Экономическая правда».
По данным издания, выделение денег «поставлено на паузу» до урегулирования ситуации с антикоррупционными ведомствами.
Речь идет прежде всего о помощи в рамках программы экстренного кредитования за счет замороженных российских активов в размере 17,2 млрд евро до конца года и 12,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.