Bloomberg: НАТО планирует «усилить давление» на Путина

Как отметили в публикации, помимо сокращения сроков ультиматума американского лидера Дональда Трампа в сторону России, союзники США по НАТО также предпринимают шаги по усилению давления на Москву. Агентство указывает, что Германия, к примеру, проводит переговоры с США и другими союзниками о поставке дополнительных систем ПВО Patriot Киеву.

НАТО предпринимает шаги по усилению давления на президента России Владимира Путина по украинскому вопросу. Об этом 29 июля пишет RT со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как отметили в публикации, помимо сокращения сроков ультиматума американского лидера Дональда Трампа в сторону России, союзники США по НАТО также предпринимают шаги по усилению давления на Москву.

Агентство указывает, что Германия, к примеру, проводит переговоры с США и другими союзниками о поставке дополнительных систем ПВО Patriot Киеву.

Ранее Трамп заявил, что он не наблюдает какого-либо прогресса в вопросе украинского урегулирования и сокращает крайний срок для достижения перемирия до 10-12 дней.