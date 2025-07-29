71-летняя рязанка хотела сделать ремонт в доме и лишилась ста тысяч

71-летняя жительница рассказала, что просматривала объявления на специализированном сайте. Она нашла стройматериалы по выгодным ценам, связалась с «продавцом» и обсудила детали сделки по приобретению и доставке товара. Собеседник предложил женщине отправить предоплату в размере 100 тысяч 380 рублей. Она перевела деньги на продиктованный банковский счет. В итоге товар пенсионерке не доставили, а собеседник перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Жительница Касимовского района хотела сделать ремонт в доме и лишилась ста тысяч. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба УМВД по региону.

71-летняя жительница одного из сел рассказала, что просматривала объявления на специализированном сайте. Она нашла стройматериалы по выгодным ценам, связалась с «продавцом» и обсудила детали сделки по приобретению и доставке товара.

Собеседник предложил женщине отправить предоплату в размере 100 тысяч 380 рублей. Она перевела деньги на продиктованный банковский счет. В итоге товар пенсионерке не доставили, а собеседник перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к противоправной деятельности.