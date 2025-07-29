30-летний рязанец украл деньги с карты знакомой

По данным следствия, в январе 2025 года мужчина был в гостях у знакомой в селе Дядьково и попросил у нее телефон. Через мобильное приложение банка он перевел себе на счет более 30 тысяч рублей, которые потратил по своему усмотрению. Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

30-летний рязанец украл деньги с карты знакомой. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в январе 2025 года мужчина был в гостях у знакомой в селе Дядьково и попросил у нее телефон. Через мобильное приложение банка он перевел себе на счет более 30 тысяч рублей, которые потратил по своему усмотрению.

Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.