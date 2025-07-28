За неделю в Рязанской области произошло 24 пожара

На территории региона за неделю зарегистрировали 11 техногенных пожаров и 13 загораний травы и мусора. Огнем уничтожено и повреждено 9 строений, 2 единицы техники. Пострадал 1 человек. Спасено и эвакуировано 34 человека.