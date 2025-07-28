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ВТБ: снижение ставок по вкладам стимулирует рост инвестиционной активности

С начала цикла смягчения денежно-кредитной политики ставки по депозитам планомерно начали опускаться. Это поспособствовало росту активности розничных инвесторов. В первом полугодии по статистике ВТБ совокупный приток средств в облигационные фонды и стратегии доверительного управления, включая валютные, превысил 13,6 млрд рублей (ПИФы — 5,5 млрд, ДУ — 8,1 млрд рублей). Это в 3 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Наиболее востребованным инструментом у розничных инвесторов стали сбалансированные фонды, показав рекордный общерыночный приток средств в размере 137 млрд рублей с начала года. Такая динамика свидетельствует о готовности инвесторов постепенно наращивать долю акций в портфелях при сохранении защитной составляющей в виде долговых инструментов.

«Период экстремально высоких ставок по вкладам привел к концентрации средств на депозитах как у розничных вкладчиков, так и у инвесторов. Сейчас мы наблюдаем плавный разворот тренда в сторону инвестиционных стратегий, способных обеспечить более высокую доходность на продолжительном горизонте. При этом инвесторы пока сохраняют осторожность и отдают предпочтение сбалансированным и облигационным фондам, руководствуясь принципом «тише едешь — дальше будешь», — прокомментировал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

По данным ЦБ, всего по рынку в 2025 году облигационные фонды привлекли 104 млрд рублей, подтверждая спрос на консервативные стратегии. Значительный приток отмечен в ЗПИФы Недвижимости (48,5 млрд рублей) и БПИФы Драгметаллов (9 млрд рублей), что отражает интерес к альтернативным активам. При этом фонды акций получили 7 млрд рублей.

По мнению экспертов, вклад остается выгодным консервативным инструментом, условия по которому по-прежнему привлекательны для розничных клиентов и позволяют наращивать свой доход опережающими инфляцию темпами. «Объем рублевых вкладов физлиц в России за первое полугодие увеличился на 6,9% и превысил 57,3 трлн, общий портфель средств населения на банковских счетах составил более 60,6 трлн рублей. По нашим расчетам, за первое полугодие вкладчики заработали 4 трлн рублей процентного дохода — на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — добавил Дмитрий Брейтенбихер.