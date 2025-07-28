Во время пожара в доме на улице Советской Армии эвакуировали жильцов
Информация о пожаре на седьмом этаже жилого дома поступила в 12:32 28 июля. В тушении участвовали 23 человека, шесть единиц техники. В результате пожара повреждена квартира на площади один квадратный метр. Информации о пострадавших не поступало. Спасена женщина. Эвакуировано четыре человека. В 12:54 пожар локализовали, в 13:10 — ликвидировали. Ранее очевидцы сообщали, что пожар произошел в коридоре.
Появились подробности пожара на улице Советской Армии в Рязани. Их сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Информация о пожаре на седьмом этаже жилого дома поступила в 12:32 28 июля. В тушении участвовали 23 человека, шесть единиц техники.
В результате пожара повреждена квартира на площади один квадратный метр.
Информации о пострадавших не поступало. Спасена женщина. Эвакуировано четыре человека.
В 12:54 пожар локализовали, в 13:10 — ликвидировали.
Ранее очевидцы сообщали, что пожар произошел в коридоре.