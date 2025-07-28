Во время пожара в доме на улице Советской Армии эвакуировали жильцов

Информация о пожаре на седьмом этаже жилого дома поступила в 12:32 28 июля. В тушении участвовали 23 человека, шесть единиц техники. В результате пожара повреждена квартира на площади один квадратный метр. Информации о пострадавших не поступало. Спасена женщина. Эвакуировано четыре человека. В 12:54 пожар локализовали, в 13:10 — ликвидировали. Ранее очевидцы сообщали, что пожар произошел в коридоре.