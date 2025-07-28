Владимир Путин в 70-х годах принимал участие в съемках кино в качестве каскадера

Президент России Владимир Путин в 1970-х годах принимал участие в съемках кинофильма в качестве каскадера. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на подпись на одной из фотографий, найденной в центре единоборств Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. На снимках запечатлены моменты занятий Путина дзюдо, его тренер Анатолий Рахлин и другие единоборцы.

Президент России Владимир Путин в 1970-х годах принимал участие в съемках кинофильма в качестве каскадера. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на подпись на одной из фотографий, найденной в центре единоборств Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.

На снимках запечатлены моменты занятий Путина дзюдо, его тренер Анатолий Рахлин и другие единоборцы.

Фото: kremlin.ru