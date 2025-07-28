В выходные в центре Рязани представители «Русской Общины» провели рейды

Рейды прошли на улице Почтовой и прилегающих территориях. Представители «Русской Общины» совместно с полицейскими пресекли распитие спиртных напитков в общественных местах и проводили профилактические беседы. Затем разняли драку у бара. Нарушителей, игнорирующих закон и требования полиции, сотрудники МВД доставили в отделение. Патруль завершился в четыре часа утра.

В ночь с пятницы на субботу представители «Русской Общины» совместно с полицейскими провели рейды в центре Рязани. Об этом сообщили в соцсетях общины.

Рейды прошли на улице Почтовой и прилегающих территориях.

Представители «Русской Общины» совместно с полицейскими пресекли распитие спиртных напитков в общественных местах и проводили профилактические беседы. Затем разняли драку у бара. Нарушителей, игнорирующих закон и требования полиции, сотрудники МВД доставили в отделение.

Патруль завершился в четыре часа утра.

Фото: группа «Русская Община | Рязань» в «ВК»