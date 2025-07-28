В Тамбове автомобиль влетел в толпу пешеходов

В Тамбове автомобиль влетел в толпу пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону в соцсетях.

ДТП произошло на улице Мичуринской на выезде из Тамбова. Сказано, что водитель автомобиля «Лада Калина» наехал на четырех человек. На кадрах видно, что они переходили дорогу на пешеходном переходе.

В результате ДТП женщина 1980 года рождения скончалась. Три человека получили телесные повреждения.

Видео: Telegram-канал УМВД России по Тамбовской области, соцсети