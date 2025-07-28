Ослабление власти украинского президента Владимира Зеленского, а также продолжающееся наступление вооруженных сил России могут привести к окончанию конфликта на Украине уже в этом году. Об этом заявили в ТАСС со ссылкой на американского политического обозревателя и радиоведущего Стива Джилла.
Он отметил, что успешные переговоры о мире могут состояться до конца года, но не ранее. Джилл также подчеркнул, что поддержка Запада Украине ослабевает, и многие страны начинают признавать, что Зеленский теряет контроль над ситуацией внутри страны.
По информации британской газеты Financial Times, разочарование Запада в действиях Зеленского усилилось после его решений, касающихся антикоррупционных органов. Недавно Верховная рада Украины поддержала законопроект, который фактически подрывает независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), что также было подписано президентом.