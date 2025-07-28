В Смоленской области мать до смерти заморила голодом 12-летнюю дочь-инвалида

В Смоленской области мать до смерти заморила голодом 12-летнюю дочь-инвалида. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, 35-летняя Елена месяцами не кормила школьницу, а также не вызывала врача, хотя у девочки были серьезные проблемы с легкими. Медики, прибывшие констатировать смерть, диагностировали запущенную бронхопневмонию.

Мать задержали. Второго ребенка (15-летнего мальчика) отправили в детский дом. Возбуждено уголовное дело в отношении надзорных органов, которые не уследили за семьей.