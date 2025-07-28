В Рязанской области сгорел дом многодетной семьи
Информация о пожаре на улице Молодежной в селе Нестерово Пителинского округа поступила около 11:00 28 июля. Загорелся деревянный дом, в котором жила многодетная семья. Отмечается, что он почти весь уничтожен огнем. Администрация муниципального округа предоставит семье временное жилье. Погибших нет. Причины пожара и ущерб установят специалисты.
В Рязанской области сгорел дом многодетной семьи. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Информация о пожаре на улице Молодежной в селе Нестерово Пителинского округа поступила около 11:00 28 июля. Загорелся деревянный дом, в котором жила многодетная семья. Отмечается, что он почти весь уничтожен огнем.
Администрация муниципального округа предоставит семье временное жилье.
Погибших нет. Причины пожара и ущерб установят специалисты.