В Рязанской области поймали пьяного водителя «Запорожца»

Инцидент произошел утром 28 июля на дороге «Сараи — Бычки — Старобокино». Отмечается, что 58-летний житель поселка Красная Вершина уже лишен водительских прав. При проведении медосвидетельствования у мужчины зафиксировали 0,559 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водителя отстранили от управления автомобилем и составили на него административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Рязанской области поймали пьяного водителя «Запорожца». Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел утром 28 июля на дороге «Сараи — Бычки — Старобокино». Отмечается, что 58-летний житель поселка Красная Вершина уже лишен водительских прав. При проведении медосвидетельствования у мужчины зафиксировали 0,559 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водителя отстранили от управления автомобилем и составили на него административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.