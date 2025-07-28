В Рязанской области осудили трех сотрудников Серебрянского цементного завода

Установлено, что сотрудники завода в целях получения финансовой выгоды организовали схему по получению денежных средств от контрагентов предприятия за лоббирование их интересов при заключении и продлении договорных отношений, а также за беспрепятственную приемку продукции. Таким образом они похитили у предприятия более 14 миллионов рублей. Противоправную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ и рязанского УМВД. Суд назначил одному фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев и штрафом в размере 520 тысяч рублей, второму — 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 700 тысяч рублей, третьему — 4 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 3 миллиона рублей соответственно. Конфискованное имущество на сумму более 3 миллионов рублей обращено в доход государства.

В Рязанской области осудили трех сотрудников ООО «Серебрянский цементный завод» (входит в структуру оборонно-промышленного комплекса) за мошенничество и коммерческий подкуп. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Установлено, что сотрудники завода в целях получения финансовой выгоды организовали схему по получению денежных средств от контрагентов предприятия за лоббирование их интересов при заключении и продлении договорных отношений, а также за беспрепятственную приемку продукции.

Таким образом они похитили у предприятия более 14 миллионов рублей.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ и рязанского УМВД.

Суд назначил одному фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев и штрафом в размере 520 тысяч рублей, второму — 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 700 тысяч рублей, третьему — 4 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 3 миллиона рублей соответственно.

Конфискованное имущество на сумму более 3 миллионов рублей обращено в доход государства.