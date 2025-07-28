В Рязани задержан закладчик со свертками метадона

В Рязани задержан 22-летний гражданин среднеазиатской республики, подозреваемый в незаконном сбыте наркотиков. Операция прошла на улице Новоселов, где у него нашли пакет с 40 свертками метадона (11 граммов). При задержании он был в состоянии наркотического опьянения. Мигрант незаконно проживал в Москве и выполнял закладки по указанию кураторов. Он остановился в Рязани, но был пойман оперативниками. В отношении него возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В Рязани сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области и отдела МВД по Октябрьскому району задержали 22-летнего гражданина среднеазиатской республики, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Операция прошла на улице Новоселов, где у молодого человека в ручной клади был обнаружен целлофановый пакет с 40 свертками метадона общей массой 11 граммов. При задержании он находился в состоянии наркотического опьянения.

По предварительным данным, мигрант незаконно проживал в Москве и работал на нелегальный наркомагазин, выполняя закладки по указанию анонимных кураторов. В пути из Тамбовской области он остановился в Рязани, но был задержан оперативниками антинаркотических подразделений.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Рязанская полиция