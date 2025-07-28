В Рязани задержали иностранца, находившегося в федеральном розыске за угон

В Рязани полицейские задержали 34-летнего иностранца, который находился в федеральном розыске за угон автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Московскому району установили местонахождение разыскиваемого гражданина одной из стран ближнего зарубежья и доставили его в отдел полиции. Мужчина, ранее судимый за кражу, был объявлен в розыск правоохранительными органами своей страны. В настоящее время он заключен под стражу и в ближайшее время будет передан инициаторам розыска для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.

В Рязани полицейские задержали 34-летнего иностранца, который находился в федеральном розыске за угон автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Московскому району установили местонахождение разыскиваемого гражданина одной из стран ближнего зарубежья и доставили его в отдел полиции. Мужчина, ранее судимый за кражу, был объявлен в розыск правоохранительными органами своей страны.

В настоящее время он заключен под стражу и в ближайшее время будет передан инициаторам розыска для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.