В Рязани столкнулись экскаватор и внедорожник, проезд перекрыт

По словам очевидцев, авария случилась на улице Вокзальной 28 июля. Судя по кадрам, транспортные средства перекрыли проезжую часть. На месте происшествия работала полиция. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено. Данных о пострадавших нет, официальная информация уточняется.