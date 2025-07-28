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В Рязани стартовал региональный хоккейный турнир «памяти Эдуарда Султанаева»
Соревнования открыли президент Федерации хоккея Рязанской области, региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Рязанской области Олег Смирнов и член зала Славы отечественного хоккея, почетный спортивный судья России, вице-президент Федерации хоккея Рязанской области Виктор Губернаторов. Игры турнира будут проходить по выходным на ледовой арене «Айсберг», закрытие и награждение команд запланировано на 24 августа.

26 июля на ледовой арене «Айсберг» состоялось открытие регионального хоккейного турнира памяти Эдуарда Султанаева (дивизион «Любитель 50+"). В этом году в нем примут участие 10 команд из Рязани, Касимова, Спасского, Рыбновского, Сапожковского, Рязанского районов.

Соревнования открыли президент Федерации хоккея Рязанской области, региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Рязанской области Олег Смирнов и член зала Славы отечественного хоккея, почетный спортивный судья России, вице-президент Федерации хоккея Рязанской области Виктор Губернаторов.

Олег Смирнов подчеркнул, что с каждым разом увеличивается количество участников турнира. Были заявки от иногородних команд, однако этот турнир будет внутренним, и служит для подготовки местных спортсменов к новому сезону Ночной лиги.

Виктор Губернаторов отметил, что Эдуард Султанаев был подлинным самородком, оттачивал свое мастерство на естественном льду и не был воспитанником спортивной школы, но это не помешало ему стать лучшим нападающим России среди любителей.

Почетные гости также поздравили с 74-летием игрока команды «Восход» Анатолия Абрамова, который являлся учителем Эдуарда Султанаева.

Игры турнира будут проходить по выходным на ледовой арене «Айсберг», закрытие и награждение команд запланировано на 24 августа.

Для справки:

Эдуард Султанаев был признан лучшим бомбардиром и нападающим в дивизионе «Лига Чемпионов 40+" на Фестивале хоккея в 2021 году. В Ночной лиге Султанаев сыграл 195 матчей, забросил 290 шайб, набрал 567 очков. Установил массу рекордов, которые вряд ли будут побиты. В 2017 году он вступил в символический клуб лучших снайперов, забросивших 150 и более шайб в матчах Регионального чемпионата и Фестиваля хоккея — «Клуб Сергея Макарова».

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