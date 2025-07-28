В Рязани снова зафиксировали превышение сероводорода в воздухе

21 июля превышения зафиксировали в Дашково-Песочне и Канищеве. Максимальные уровни концентрации сероводорода составили 2,2 ПДКмр и 1,68 ПДКмр соответственно. 22 июля превышение сероводорода снова зафиксировали в Дашково-Песочне. Максимальный уровень концентрации составил 2,84 ПДКмр. В других районах города ПДК загрязняющих веществ не выявлено.