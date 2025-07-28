В Рязани «Порш» объезжал пробку по обочине

«Очередной обочечник чуть не опрокинул свою машину. Все стоят в пробке из-за ДТП, а он решил, что особенный», — отметили водители. В региональной ГАИ заявили, что по данному факту организована проверка.

В Рязани «Порш» объезжал пробку по обочине. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

«Очередной обочечник чуть не опрокинул свою машину. Все стоят в пробке из-за ДТП, а он решил, что особенный», — отметили водители.

В региональной ГАИ заявили, что по данному факту организована проверка.