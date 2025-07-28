В Рязани осудят участников преступной группы

По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, с ноября 2024 года по март 2025 года осуществляли сбыт наркотиков на территории Рязанской области, за что получали деньги. Их поймали полицейские. Сотрудники при проведении оперативно-розыскных мероприятий нашли более 587 граммов наркотика. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Злоумышленникам грозит от 10 до 20 лет тюрьмы. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Рязани.

В Рязани осудят двух местных жительниц и 20-летнего уроженца Нижнего-Новгорода за незаконный оборот наркотиков. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, с ноября 2024 года по март 2025 года осуществляли сбыт наркотиков на территории Рязанской области, за что получали деньги.

Их поймали полицейские. Сотрудники при проведении оперативно-розыскных мероприятий нашли более 587 граммов наркотика.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Злоумышленникам грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Рязани.