В Рязани на замену системы оповещения по десяти адресам выделили 9,7 миллиона

В тендере указано, что работы по монтажу оборудования для системы оповещения населения произведут из-за необходимости полных замены техсредств, которые ввели в эксплуатацию в 1985 году. Согласно документам, замена оборудования запланирована по следующим адресам: Московское шоссе, дом № 39; Московское шоссе, дом № 47; Московское шоссе, дом № 55; улица Новая, дом № 102; улица Новоселов, дом № 48 корпус 3; улица Октябрьская, дом № 65 корпус 1; улица Полетаева, дом № 25 корпус 3; улица Семчинская, дом № 7; улица Спортивная, строение № 11; улица Станкозаводская, дом № 32 корпус 1.

В Рязани на замену системы оповещения по десяти адресам выделили 9,7 миллиона рублей. Соответствующий тендер на работы по реконструкции разметили на сайте госзакупок.

В тендере указано, что работы по монтажу оборудования для системы оповещения населения произведут из-за необходимости полных замены техсредств, которые ввели в эксплуатацию в 1985 году.

Согласно документам, замена оборудования запланирована по следующим адресам:

Московское шоссе, дом № 39;

Московское шоссе, дом № 47;

Московское шоссе, дом № 55;

улица Новая, дом № 102;

улица Новоселов, дом № 48 корпус 3;

улица Октябрьская, дом № 65 корпус 1;

улица Полетаева, дом № 25 корпус 3;

улица Семчинская, дом № 7;

улица Спортивная, строение № 11;

улица Станкозаводская, дом № 32 корпус 1.

Во всех местах установят усилительно-коммутационный блок с приемником сигналов оповещения от вышестоящего уровня, организующий основной канал Ethernet и запасной GSM с автоматическим переключением, а также по четыре всепогодных рупорных громкоговорителя.

После установки оборудования подрядчик обязан будет проверить его работоспособность.

Работы проведут до 25 сентября 2025 года.