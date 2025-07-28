В Рязани на замену системы оповещения по десяти адресам выделили 9,7 миллиона рублей. Соответствующий тендер на работы по реконструкции разметили на сайте госзакупок.
В тендере указано, что работы по монтажу оборудования для системы оповещения населения произведут из-за необходимости полных замены техсредств, которые ввели в эксплуатацию в 1985 году.
Согласно документам, замена оборудования запланирована по следующим адресам:
- Московское шоссе, дом № 39;
- Московское шоссе, дом № 47;
- Московское шоссе, дом № 55;
- улица Новая, дом № 102;
- улица Новоселов, дом № 48 корпус 3;
- улица Октябрьская, дом № 65 корпус 1;
- улица Полетаева, дом № 25 корпус 3;
- улица Семчинская, дом № 7;
- улица Спортивная, строение № 11;
- улица Станкозаводская, дом № 32 корпус 1.
Во всех местах установят усилительно-коммутационный блок с приемником сигналов оповещения от вышестоящего уровня, организующий основной канал Ethernet и запасной GSM с автоматическим переключением, а также по четыре всепогодных рупорных громкоговорителя.
После установки оборудования подрядчик обязан будет проверить его работоспособность.
Работы проведут до 25 сентября 2025 года.