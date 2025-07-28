В России расширят перечень заболеваний, запрещающих выдавать «права»

Нововведения вступят в силу с 1 сентября. В перечень добавили «общие расстройства психологического развития», а также заменили ахроматопсию на более общее понятие «аномалии цветового зрения». Отмечается, что под понятие «общие расстройства психологического развития» попадают аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера и еще несколько схожих заболеваний, при которых у человека нарушено взаимодействие с внешним миром. Напомним, в списке уже числятся шизофрения, умственная отсталость, возрастная деменция, психические расстройства, связанные с употреблением алкоголя и наркотиков; эпилепсия, а также болезни глаз.

В России расширят перечень заболеваний, запрещающих выдавать водительские «права». Об этом сообщает « Комсомольская правда ».

Нововведения вступят в силу с 1 сентября. В перечень добавили «общие расстройства психологического развития», а также заменили ахроматопсию на более общее понятие «аномалии цветового зрения». Отмечается, что под понятие «общие расстройства психологического развития» попадают аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера и еще несколько схожих заболеваний, при которых у человека нарушено взаимодействие с внешним миром.

Напомним, в списке уже числятся шизофрения, умственная отсталость, возрастная деменция, психические расстройства, связанные с употреблением алкоголя и наркотиков; эпилепсия, а также болезни глаз.