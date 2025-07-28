В России предложили отправить электросамокаты на фронт

Депутат Сергей Миронов предложил использовать электросамокаты для нужд российских военнослужащих, участвующих в СВО. Об этом сообщила «Газета. ру».
Он отметил, что такие средства передвижения уже активно применяются на фронте для выполнения различных задач, включая атаки, маневры и доставку боеприпасов.
Миронов также сообщил, что из запчастей сломанных электросамокатов и гироскутеров создаются дроны и эвакуационные тележки.
В начале июля Совфед уже обсуждал возможность запрета движения самокатов по тротуарам, однако на данный момент инфраструктура для этого отсутствует. Депутат предложил выкупать электросамокаты у владельцев и бизнеса, чтобы направить их на помощь военнослужащим.
Прокомментировав эту инициативу, Миронов подчеркнул важность использования доступных ресурсов для поддержки фронта.