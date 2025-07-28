В России предложили отправить электросамокаты на фронт

Депутат Сергей Миронов предложил использовать электросамокаты для российских военнослужащих в СВО. Он отметил, что такие средства уже применяются на фронте для различных задач, включая доставку боеприпасов. Из сломанных электросамокатов и гироскутеров создаются дроны и эвакуационные тележки. Миронов предложил выкупать электросамокаты у владельцев и бизнеса для помощи военнослужащим, подчеркивая важность использования доступных ресурсов для поддержки фронта.

Депутат Сергей Миронов предложил использовать электросамокаты для нужд российских военнослужащих, участвующих в СВО. Об этом сообщила «Газета. ру».

Он отметил, что такие средства передвижения уже активно применяются на фронте для выполнения различных задач, включая атаки, маневры и доставку боеприпасов.

Миронов также сообщил, что из запчастей сломанных электросамокатов и гироскутеров создаются дроны и эвакуационные тележки.

В начале июля Совфед уже обсуждал возможность запрета движения самокатов по тротуарам, однако на данный момент инфраструктура для этого отсутствует. Депутат предложил выкупать электросамокаты у владельцев и бизнеса, чтобы направить их на помощь военнослужащим.

Прокомментировав эту инициативу, Миронов подчеркнул важность использования доступных ресурсов для поддержки фронта.