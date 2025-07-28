В России предложили наказание до 15 лет за мошенничество с использованием ИИ

В России может появиться новая статья в Уголовном кодексе, которая будет наказывать за компьютерное вымогательство, включая преступления, совершенные с использованием технологий искусственного интеллекта. Согласно информации издания «Коммерсантъ», инициатива является частью второго пакета поправок, направленных на борьбу с мошенничеством, который сейчас проходит межведомственное согласование.
Предлагаемая статья 163.1 УК РФ будет определять вымогательство как действия, связанные с блокировкой, уничтожением или модификацией компьютерных данных и умышленным воздействием на IT-системы. Важно отметить, что использование ИИ для таких преступлений также будет подлежать уголовной ответственности.
Кроме того, законопроект вводит ряд новых ограничений, включая запрет на телефонные звонки из-за границы с исключением для белорусских номеров и ограничение на количество банковских карт, которые может иметь один гражданин — не более десяти, при этом от одного банка можно будет получить не более пяти карт.
Документ находится на стадии проработки, и его содержание может измениться. В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко подчеркивают, что обсуждение конкретных мер пока преждевременно, так как законопроект еще не поступил на рассмотрение в правительство. Представители телеком-операторов и банковского сектора пока воздерживаются от комментариев.
Также в обсуждаемый пакет поправок входит введение ответственности для операторов и физических лиц за нарушения правил продажи SIM-карт и обязательная передача записей подозрительных разговоров в единую систему противодействия мошенничеству. Из новой версии документа было исключено требование о предупреждении операторов связи абонентов о возможной блокировке их номеров.