В России предложили наказание до 15 лет за мошенничество с использованием ИИ

В России может появиться статья УК, наказывающая за компьютерное вымогательство, в том числе с использованием ИИ. Это часть поправок для борьбы с мошенничеством. Статья 163.1 будет описывать вымогательство как блокировку данных и воздействие на IT-системы. Законопроект также вводит ограничения на международные звонки (кроме Беларуси) и лимит на 10 банковских карт на человека. Документ пока обсуждается, и его содержание может измениться. Также рассматривается ответственность операторов за нарушения при продаже SIM-карт и передача записей подозрительных разговоров в систему противодействия мошенничеству.

В России может появиться новая статья в Уголовном кодексе, которая будет наказывать за компьютерное вымогательство, включая преступления, совершенные с использованием технологий искусственного интеллекта. Согласно информации издания «Коммерсантъ», инициатива является частью второго пакета поправок, направленных на борьбу с мошенничеством, который сейчас проходит межведомственное согласование.

Предлагаемая статья 163.1 УК РФ будет определять вымогательство как действия, связанные с блокировкой, уничтожением или модификацией компьютерных данных и умышленным воздействием на IT-системы. Важно отметить, что использование ИИ для таких преступлений также будет подлежать уголовной ответственности.

Кроме того, законопроект вводит ряд новых ограничений, включая запрет на телефонные звонки из-за границы с исключением для белорусских номеров и ограничение на количество банковских карт, которые может иметь один гражданин — не более десяти, при этом от одного банка можно будет получить не более пяти карт.

Документ находится на стадии проработки, и его содержание может измениться. В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко подчеркивают, что обсуждение конкретных мер пока преждевременно, так как законопроект еще не поступил на рассмотрение в правительство. Представители телеком-операторов и банковского сектора пока воздерживаются от комментариев.

Также в обсуждаемый пакет поправок входит введение ответственности для операторов и физических лиц за нарушения правил продажи SIM-карт и обязательная передача записей подозрительных разговоров в единую систему противодействия мошенничеству. Из новой версии документа было исключено требование о предупреждении операторов связи абонентов о возможной блокировке их номеров.