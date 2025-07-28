В России на 40% выросли цены на аренду сап-бордов

Цены на прокат сап-бордов выросли на 30-40% по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что покупка борда в этом году также обойдется дороже: в июле прошлого года они стоили примерно 21 000 рублей, сейчас — 26 500 рублей.