В Лесопарке прошла выставка бездомных животных, 13 из них нашли хозяев

Выставка «Пойдем, домой!» состоялась 27 июля. По итогам мероприятия 5 собак и 8 кошек нашли свой дом. Отмечается, что еще по нескольким животным ведутся переговоры, поэтому число пристроенных питомцев может измениться. Следующее мероприятие запланировано в воскресенье 17 августа.