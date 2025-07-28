В Касимовском районе произошла авария с участием 16-летнего подростка
25 июля в Касимовском районе произошло серьезное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Рязанской области. 27-летний водитель автомобиля ВАЗ столкнулся с питбайком, управляемым 16-летним подростком. Оба пострадавших получили травмы и были госпитализированы. По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.
25 июля в Касимовском районе произошло серьезное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Рязанской области.
27-летний водитель автомобиля ВАЗ столкнулся с питбайком, управляемым 16-летним подростком.
Оба пострадавших получили травмы и были госпитализированы.
По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото: МВД России по Рязанской области