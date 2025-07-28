Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
28°
Втр, 29
28°
Срд, 30
28°
ЦБ USD 79.58 0.03 29/07
ЦБ EUR 93.21 -0.14 29/07
Нал. USD 81.00 / 80.50 28/07 18:30
Нал. EUR 94.20 / 94.00 28/07 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
1 175
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
1 237
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
6 038
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
20 275
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В июне в Рязанской области родились Авигея, Айлин и Икром
В ЗАГСе перечислили июньский рейтинг редких и популярных имен новорожденных в Рязанской области. Самые популярные имена: Василиса, Ева, София, Мария, Полина, Анна, Валерия, Кира, Михаил, Дмитрий, Александр, Тимофей, Артем, Матвей. Самые редкие и необычные имена: Авигея, Айлин, Аниса, Глафира, Теона, Микаил, Икром, Тимур, Демьян.

В июне в Рязанской области родились Авигея, Айлин и Икром. Об этом сообщает региональный ЗАГС.

В ЗАГСе перечислили июньский рейтинг редких и популярных имен новорожденных в Рязанской области.

Самые популярные имена: Василиса, Ева, София, Мария, Полина, Анна, Валерия, Кира, Михаил, Дмитрий, Александр, Тимофей, Артем, Матвей.

Самые редкие и необычные имена: Авигея, Айлин, Аниса, Глафира, Теона, Микаил, Икром, Тимур, Демьян.