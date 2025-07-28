В июне в Рязанской области родились Авигея, Айлин и Икром
В ЗАГСе перечислили июньский рейтинг редких и популярных имен новорожденных в Рязанской области. Самые популярные имена: Василиса, Ева, София, Мария, Полина, Анна, Валерия, Кира, Михаил, Дмитрий, Александр, Тимофей, Артем, Матвей. Самые редкие и необычные имена: Авигея, Айлин, Аниса, Глафира, Теона, Микаил, Икром, Тимур, Демьян.
В июне в Рязанской области родились Авигея, Айлин и Икром. Об этом сообщает региональный ЗАГС.
В ЗАГСе перечислили июньский рейтинг редких и популярных имен новорожденных в Рязанской области.
Самые популярные имена: Василиса, Ева, София, Мария, Полина, Анна, Валерия, Кира, Михаил, Дмитрий, Александр, Тимофей, Артем, Матвей.
Самые редкие и необычные имена: Авигея, Айлин, Аниса, Глафира, Теона, Микаил, Икром, Тимур, Демьян.