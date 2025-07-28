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В Госдуме выступили против госрегулирования цен на такси
Федяев считает, что принимать на федеральном уровне закон, регулирующий ценообразование в сфере такси, не нужно. «Надеяться, что это [принятие закона] к чему-то сильно-сильно хорошему приведет… Мне кажется, что этого делать не надо», — отметил он.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев выступил против госрегулирования цен на такси. Его слова передало 28 июля РИА Новости.

Федяев считает, что принимать на федеральном уровне закон, регулирующий ценообразование в сфере такси, не нужно. «Надеяться, что это [принятие закона] к чему-то сильно-сильно хорошему приведет… Мне кажется, что этого делать не надо», — отметил он.