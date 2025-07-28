Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
27°
Втр, 29
28°
Срд, 30
28°
ЦБ USD 79.58 0.03 29/07
ЦБ EUR 93.21 -0.14 29/07
Нал. USD 81.00 / 80.50 28/07 18:30
Нал. EUR 94.20 / 94.00 28/07 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
1 152
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
1 209
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
5 971
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
20 244
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Госдуме высказались о полном запрете самокатов
По словам Павла Федяева, комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры не считает рациональным запрещать по всей стране федеральным законом использование самокатов в целом или только на тротуарах. Он отметил, что есть регионы, в которых такие транспортные средства нужны. Кроме того, депутат считает, что в Кодексе РФ об административных правоотношениях нужно прописать дополнительные штрафы в сфере регулирования средств индивидуальной мобильности.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» высказался о полном запрете самокатов. Его слова 28 июля передало РИА Новости.

По словам Федяева, комитет не считает рациональным запрещать по всей стране федеральным законом использование самокатов в целом или только на тротуарах. Он отметил, что есть регионы, в которых такие транспортные средства нужны.

Кроме того, депутат считает, что в Кодексе РФ об административных правоотношениях нужно прописать дополнительные штрафы в сфере регулирования средств индивидуальной мобильности.