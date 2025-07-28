В Госдуме высказались о полном запрете самокатов

По словам Павла Федяева, комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры не считает рациональным запрещать по всей стране федеральным законом использование самокатов в целом или только на тротуарах. Он отметил, что есть регионы, в которых такие транспортные средства нужны. Кроме того, депутат считает, что в Кодексе РФ об административных правоотношениях нужно прописать дополнительные штрафы в сфере регулирования средств индивидуальной мобильности.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» высказался о полном запрете самокатов. Его слова 28 июля передало РИА Новости.

По словам Федяева, комитет не считает рациональным запрещать по всей стране федеральным законом использование самокатов в целом или только на тротуарах. Он отметил, что есть регионы, в которых такие транспортные средства нужны.

Кроме того, депутат считает, что в Кодексе РФ об административных правоотношениях нужно прописать дополнительные штрафы в сфере регулирования средств индивидуальной мобильности.