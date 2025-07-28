В Астрахани обрушился подъезд жилого дома

В Астрахани обрушился подъезд жилого дома на улице Ляхова. Об этом сообщили в телеграм-канале «112». На место инцидента прибыли силы МЧС, которые начали разбирать завалы в поисках возможных людей под обломками. По предварительной информации, один человек пострадал, и ему оказывается помощь. Как уточнил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, эвакуировали 15 человек с места обрушения. По его словам, создан оперштаб, на месте происшествия работают спасатели. Привлечено 96 человек личного состава и более 28 единиц техники, добавил он.