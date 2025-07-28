Улицу Чернышевского в Рязани затопило

В Рязани на улице Чернышевского произошел прорыв канализации. Об этом сообщают в телеграм-канале «Подслушано в Рязани». Как сообщают подписчики канала, улицы Чернышевского и Березовая затоплены и повсюду «стоит мерзкий запах».

В Рязани на улице Чернышевского произошел прорыв канализации. Об этом сообщают в телеграм-канале «Подслушано в Рязани».

Как сообщают подписчики канала, улицы Чернышевского и Березовая затоплены и повсюду «стоит мерзкий запах».

Фото: Подслушано в Рязани