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Семь улиц в Рязани на пять дней остались без горячей воды
С 28 июля по 1 августа в связи с проведением работ по реконструкции участка трубопровода отключат горячую воду в Рязани по следующим адресам: улица Бронная, дома №№ 7, 13, 13к.1, 20 корпус 1; улица Дачная, дом № 12 корпус 1; улица Культуры, дома №№ 8, 8а; улица Магистральная, дома №№ 13, 13 корпус 1, 13 корпус 2, 13 корпус 3, 14, 14 корпус 1, 15, 16, 16 корпус 1, 17, 18, 18 корпус 1, 19, 20, 21; улица Новикова-Прибоя, дом № 20; улица Октябрьская, дома №№ 33, 37а, 37 корпус 1, 37 корпус 2, 37 корпус 3, 58 корпус 1, 60 корпус 1, 64/22; улица Энгельса, дома №№ 28, 53.

Семь улиц в Рязани на пять дней остались без горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба городских теплосетей.

С 28 июля по 1 августа в связи с проведением работ по реконструкции участка трубопровода отключат горячую воду в Рязани по следующим адресам:

  • улица Бронная, дома №№ 7, 13, 13к.1, 20 корпус 1;
  • улица Дачная, дом № 12 корпус 1;
  • улица Культуры, дома №№ 8, 8а;
  • улица Магистральная, дома №№ 13, 13 корпус 1, 13 корпус 2, 13 корпус 3, 14, 14 корпус 1, 15, 16, 16 корпус 1, 17, 18, 18 корпус 1, 19, 20, 21;
  • улица Новикова-Прибоя, дом № 20;
  • улица Октябрьская, дома №№ 33, 37а, 37 корпус 1, 37 корпус 2, 37 корпус 3, 58 корпус 1, 60 корпус 1, 64/22;
  • улица Энгельса, дома №№ 28, 53.

В зону отключения попадут следующие учреждения:

  • детские сады №№ 76, 93, 146;
  • школы №№ 45, 48;
  • стоматологическая поликлиника (улица Октябрьская, дом № 62).