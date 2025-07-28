Семь улиц в Рязани на пять дней остались без горячей воды

С 28 июля по 1 августа в связи с проведением работ по реконструкции участка трубопровода отключат горячую воду в Рязани по следующим адресам: улица Бронная, дома №№ 7, 13, 13к.1, 20 корпус 1; улица Дачная, дом № 12 корпус 1; улица Культуры, дома №№ 8, 8а; улица Магистральная, дома №№ 13, 13 корпус 1, 13 корпус 2, 13 корпус 3, 14, 14 корпус 1, 15, 16, 16 корпус 1, 17, 18, 18 корпус 1, 19, 20, 21; улица Новикова-Прибоя, дом № 20; улица Октябрьская, дома №№ 33, 37а, 37 корпус 1, 37 корпус 2, 37 корпус 3, 58 корпус 1, 60 корпус 1, 64/22; улица Энгельса, дома №№ 28, 53.

Семь улиц в Рязани на пять дней остались без горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба городских теплосетей.

С 28 июля по 1 августа в связи с проведением работ по реконструкции участка трубопровода отключат горячую воду в Рязани по следующим адресам:

улица Бронная, дома №№ 7, 13, 13к.1, 20 корпус 1;

улица Дачная, дом № 12 корпус 1;

улица Культуры, дома №№ 8, 8а;

улица Магистральная, дома №№ 13, 13 корпус 1, 13 корпус 2, 13 корпус 3, 14, 14 корпус 1, 15, 16, 16 корпус 1, 17, 18, 18 корпус 1, 19, 20, 21;

улица Новикова-Прибоя, дом № 20;

улица Октябрьская, дома №№ 33, 37а, 37 корпус 1, 37 корпус 2, 37 корпус 3, 58 корпус 1, 60 корпус 1, 64/22;

улица Энгельса, дома №№ 28, 53.

В зону отключения попадут следующие учреждения: