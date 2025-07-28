Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
27°
Втр, 29
28°
Срд, 30
28°
ЦБ USD 79.55 0.69 26/07
ЦБ EUR 93.35 0.01 26/07
Нал. USD 80.30 / 79.80 28/07 13:20
Нал. EUR 93.85 / 93.57 28/07 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
1 114
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
1 178
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
5 903
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
20 196
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцы временно остались без холодной воды
28 июля в Рязани отключили холодное водоснабжение в связи с плановыми работами. Об этом сообщили на сайте рязанского водоканала. Воды не будет с 09:10 до 11:10 по следующим адресам: Порядок 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 67 корп.1, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 (включая ГБУК Рязанской области Рязанский художественный музей), а также по адресам 77, 78, 79, 80, 81а, 82, 83, 84, 88 и 90. Жителей просят заранее подготовиться к отключению и запастись необходимым объемом воды.

28 июля в Рязани отключили холодное водоснабжение в связи с плановыми работами. Об этом сообщили на сайте рязанского водоканала.

Воды не будет с 09:10 до 11:10 по следующим адресам:

Порядок 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 67 корп.1, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 (включая ГБУК Рязанской области Рязанский художественный музей), а также по адресам 77, 78, 79, 80, 81а, 82, 83, 84, 88 и 90.

Жителей просят заранее подготовиться к отключению и запастись необходимым объемом воды.