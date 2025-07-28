Рязанцы временно остались без холодной воды

28 июля в Рязани отключили холодное водоснабжение в связи с плановыми работами. Об этом сообщили на сайте рязанского водоканала. Воды не будет с 09:10 до 11:10 по следующим адресам: Порядок 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 67 корп.1, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 (включая ГБУК Рязанской области Рязанский художественный музей), а также по адресам 77, 78, 79, 80, 81а, 82, 83, 84, 88 и 90. Жителей просят заранее подготовиться к отключению и запастись необходимым объемом воды.

28 июля в Рязани отключили холодное водоснабжение в связи с плановыми работами. Об этом сообщили на сайте рязанского водоканала.

Воды не будет с 09:10 до 11:10 по следующим адресам:

Порядок 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 67 корп.1, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 (включая ГБУК Рязанской области Рязанский художественный музей), а также по адресам 77, 78, 79, 80, 81а, 82, 83, 84, 88 и 90.

Жителей просят заранее подготовиться к отключению и запастись необходимым объемом воды.