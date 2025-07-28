Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 29 июля

В связи с ремонтными работами 29 июля c 09:30 до 17:00 отключат холодную воду по адресам: улица Гоголя, с дома № 16 по дом № 26 (четная сторона) и с дома № 19 по дом № 23 (нечетная сторона); улица Полетаева, с дома № 11 по дом № 13 (нечетная сторона); улица Л. Толстого, с дома № 8 по дом № 12 (четная сторона), дом № 5 (Школа № 37); улица Чернышевского, с дома № 16 по дом № 22 (четная сторона), дом 7,7а; улица Островского, дом № 21, корпус 2 — административное здание.