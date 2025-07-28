Рязанцев предупредили об активной рассылке фейков
«У производителей фейков случился прилив энергии. Тематика самая разная. От ложных предупреждений о побегах людей, до детективных историй о гибели кур», — отметили в посте. Рязанцев просят не доверять сообщениям с закрытых аккаунтов и пользоваться только проверенными источниками.
Рязанцев предупредили об активной рассылке фейков. Об этом сообщает региональный оперштаб.
«У производителей фейков случился прилив энергии. Тематика самая разная. От ложных предупреждений о побегах людей, до детективных историй о гибели кур», — отметили в посте.
Рязанцев просят не доверять сообщениям с закрытых аккаунтов и пользоваться только проверенными источниками.