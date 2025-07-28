Россиянам рассказали о погоде в конце июля и начале августа

По его словам, в конце июля и начале августа на большей части территории России ожидается летняя, жаркая погода. Воздух прогреется до высоких температур практически по всей европейской части страны. В центральных регионах России температура воздуха прогреется до +27-32 градусов. Синоптики отметил, что дожди не ожидаются.

Россиянам рассказали о погоде в конце июля и начале августа. Об этом « Комсомольской правде » рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

По его словам, в конце июля и начале августа на большей части территории России ожидается летняя, жаркая погода. Воздух прогреется до высоких температур практически по всей европейской части страны.

В центральных регионах России температура воздуха прогреется до +27-32 градусов. Синоптики отметил, что дожди не ожидаются.