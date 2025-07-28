Россиянам рассказали о погоде в конце июля и начале августа
По его словам, в конце июля и начале августа на большей части территории России ожидается летняя, жаркая погода. Воздух прогреется до высоких температур практически по всей европейской части страны. В центральных регионах России температура воздуха прогреется до +27-32 градусов. Синоптики отметил, что дожди не ожидаются.
Россиянам рассказали о погоде в конце июля и начале августа. Об этом «
По его словам, в конце июля и начале августа на большей части территории России ожидается летняя, жаркая погода. Воздух прогреется до высоких температур практически по всей европейской части страны.
В центральных регионах России температура воздуха прогреется до +27-32 градусов. Синоптики отметил, что дожди не ожидаются.