Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Населенные пункты Бойковка и Бельгийка в ДНР освободили подразделения группировки российских войск «Центр». По данным Минобороны, Украина потеряла на этих направлениях более 395 военнослужащих, танк, девять боевых бронемашин, в том числе бронетранспортер М113, бронеавтомобиль HMMWV и американскую бронемашину MaxxPro, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, израильскую радиолокационную станцию RADA.