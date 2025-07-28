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Прокуратура помогла шести участникам СВО из Рязанской области
Отмечается, что военные, проживающие на территории Рязани, Захаровского, Михайловского, Ряжского, Шиловского районов Рязанской области не были обеспечены техническими средствами реабилитации. Руководителю регионального Отделения фонда пенсионного и социального страхования внесено представление. Шесть военнослужащих обеспечены опорными тростями.

Прокуратура помогла шести участникам СВО из Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что военные, проживающие на территории Рязани, Захаровского, Михайловского, Ряжского, Шиловского районов Рязанской области не были обеспечены техническими средствами реабилитации.

Руководителю регионального Отделения фонда пенсионного и социального страхования внесено представление.

Шесть военнослужащих обеспечены опорными тростями.