Песков сообщил о предстоящем международном разговоре президента Владимира Путина

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщили на сайте РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. По его словам, разговор запланирован на начало второй половины дня, однако детали беседы пока не раскрываются. Ожидается, что в ходе разговора будут обсуждены важные вопросы международной повестки.

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщили на сайте РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По его словам, разговор запланирован на начало второй половины дня, однако детали беседы пока не раскрываются. Ожидается, что в ходе разговора будут обсуждены важные вопросы международной повестки.

Фото: kremlin.ru