Песков сообщил о предстоящем международном разговоре президента Владимира Путина
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщили на сайте РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. По его словам, разговор запланирован на начало второй половины дня, однако детали беседы пока не раскрываются. Ожидается, что в ходе разговора будут обсуждены важные вопросы международной повестки.
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщили на сайте РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
По его словам, разговор запланирован на начало второй половины дня, однако детали беседы пока не раскрываются. Ожидается, что в ходе разговора будут обсуждены важные вопросы международной повестки.
Фото: kremlin.ru