На Московском шоссе произошло ДТП с участием трех машин

27 июля, вечером, на Московском шоссе произошло ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». Как уточняет автор поста, авария случилась с участием 3 машин. По словам подписчиков канала, на месте работали МЧС и реанимация.