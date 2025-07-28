На директора рязанского предприятия завели уголовное дело

В Касимове директор предприятия по производству промышленных текстильных изделий не выплачивал работнику зарплату, возбуждено уголовное дело. Следствием установлено, что руководитель не выплачивал сотруднику зарплату в период с апреля по май 2025 года, хотя мог погасить задолженность. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления.

В Касимове директор предприятия по производству промышленных текстильных изделий не выплачивал работнику зарплату, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила 28 июля пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что директор предприятия не выплачивал сотруднику зарплату в период с апреля по май 2025 года, хотя мог погасить задолженность.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления.