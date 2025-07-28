Минобороны РФ сообщает о ночном ударе по украинским военным целям

В ночь на понедельник ВС России провели групповой удар по военным целям на Украине, используя высокоточное оружие, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. По информации ведомства, в результате удара были поражены ключевые объекты украинской военной инфраструктуры, включая военный аэродром, склады боеприпасов, а также ракетное вооружение и комплектующие для производства беспилотных летательных аппаратов. Уточняется, что операция была проведена с применением авиации большой дальности, что позволило достичь высокой точности и эффективности.

В ночь на понедельник ВС России провели групповой удар по военным целям на Украине, используя высокоточное оружие, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По информации ведомства, в результате удара были поражены ключевые объекты украинской военной инфраструктуры, включая военный аэродром, склады боеприпасов, а также ракетное вооружение и комплектующие для производства беспилотных летательных аппаратов.

Уточняется, что операция была проведена с применением авиации большой дальности, что позволило достичь высокой точности и эффективности.