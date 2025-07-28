Минцифры РФ позаботится о доступе к важным ресурсам при отключениях интернета

Минцифры России вместе с операторами связи разрабатывает меры для доступа к критически важным онлайн-ресурсам во время интернет-ограничений. Инициатива поддерживает сервисы, такие как «Госуслуги» и банковские приложения. Обсуждения о приоритизации трафика ведутся постоянно, но для реализации нужен отдельный регуляторный акт. Актуальность инициативы возросла из-за отключений мобильного интернета в 2025 году из-за угроз беспилотников, что негативно сказалось на бизнесе. Эксперты отмечают, что отключения могут нанести убытки малому и среднему бизнесу до 50% от дневного оборота.

Министерство цифрового развития РФ (Минцифры) совместно с операторами связи работает над обеспечением доступа к критически важным онлайн-ресурсам в условиях временных ограничений работы интернета. Эта инициатива направлена на поддержку бесперебойной работы таких сервисов, как портал «Госуслуги», банковские приложения и системы экстренного оповещения населения, сообщает издание Forbes.

По информации источников в телекоммуникационной отрасли, консультации по данному вопросу проводятся на постоянной основе. Предлагается реализовать механизм, который позволит маршрутизировать трафик к жизненно важным сервисам с особым приоритетом через сетевую сегментацию. Однако для внедрения этой системы потребуется отдельное регуляторное решение.

В Минцифры подтвердили участие в переговорах с операторами и отметили, что решения находятся на стадии проработки, поскольку затрагивают интересы различных ведомств. Роскомнадзор готов рассмотреть инициативу после получения конкретных предложений.

Актуальность данной инициативы возросла на фоне временных отключений мобильного интернета, происходивших весной и летом 2025 года в ряде регионов России из-за угроз атак беспилотников. Эти отключения негативно сказались на бизнесе, увеличив спрос на фиксированный интернет.

Эксперты отмечают, что от шатдаунов страдают практически все сферы, зависящие от онлайн-сервисов, включая розничную торговлю, службы доставки и такси. Отключение интернета может парализовать работу кассовых аппаратов, платежных терминалов и систем электронного документооборота, что приводит к серьезным убыткам для малого и среднего бизнеса — до 50% от дневного оборота.