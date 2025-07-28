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Медведев назвал недавнюю сделку между США и Евросоюзом «унизительной» для вторых
Дмитрий Медведев, замглавы Совета безопасности РФ, назвал торговую сделку между США и ЕС унизительной для Европы. Он отметил, что соглашение выгодно только США, снимая защиту с европейского рынка и обнуляя пошлины на американские товары. Медведев предсказал значительные расходы для промышленности и сельского хозяйства ЕС из-за покупки дорогих американских товаров. Он также сообщил, что США не отменят пошлины в 50% на сталь и алюминий, хотя в будущем возможны их снижение.

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал недавнюю торговую сделку между США и Евросоюзом, назвав её унизительной для европейских стран. Об этом сообщила «Газета. ру».

В своём Telegram-канале он отметил, что соглашение выгодно только Соединённым Штатам, так как оно снимает защиту европейского рынка и обнуляет пошлины на американские товары.

Медведев подчеркнул, что данная сделка приведёт к значительным расходам для промышленности и сельского хозяйства стран ЕС, так как деньги будут направлены на оплату дорогих американских товаров. Он также указал на информацию, опубликованную в газете The New York Times, о том, что США не отменят действующие пошлины в 50% на сталь и алюминий, хотя в будущем тарифы могут быть снижены.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о «огромной сделке» с Евросоюзом, в рамках которой европейцы откроют свои рынки для торговли с нулевыми тарифами. Однако, по его словам, с 1 августа Вашингтон введёт новые тарифы в 15% на большую часть импорта из Европы.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости